39-Jährige beleidigt willkürlich Passanten in Pfersee

Eine 39-Jährige hat am Montag gegen 18.45 Uhr in der Augsburger Straße willkürlich mehrere Passanten beleidigt. Laut Polizei warf die Frau zudem Gegenstände auf Autos und lief mehrfach unvermittelt auf die Fahrbahn. Letztlich stoppten Polizisten die 39-Jährige, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung und Sachbeschädigung gegen die 39-Jährige und bittet Zeugen, die beleidigt oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0821/3232610 zu melden. (klijo)

