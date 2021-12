Augsburg

18:00 Uhr

3G-Kontrolle in Bus und Tram: Kontrollen zeigen nur wenige Verstöße

Plus Die Stadtwerke ziehen nach einer guten Woche Stichproben-Kontrollen eine erste Bilanz. Wer erwischt wird, muss 55 Euro bezahlen.

Von Stefan Krog

Eine gute Woche, nachdem bundesweit eine 3G-Pflicht im Nahverkehr eingeführt wurde, haben die Stadtwerke auf Anfrage eine erste Bilanz gezogen. Bei den bisherigen stichprobenartigen Kontrollen, die parallel mit den Fahrscheinkontrollen laufen, seien relativ wenig Fahrgäste ohne Nachweis, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind, aufgefallen. Bei den zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember etwa 9000 kontrollierten Fahrgästen hätten 1,5 Prozent keinen Nachweis dabeigehabt, so Stadtwerke-Pressesprecher Jürgen Fergg. Es gibt aber tageweise Schwankungen Bei einer gemeinsamen Aktion von Stadtwerke-Kontrolleuren und städtischem Ordnungsdienst an zwei Tagen diese Woche kam eine Quote von etwa fünf Prozent heraus. Bei etwa 400 Fahrgästen seien 23 Verstöße registriert worden, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU).

