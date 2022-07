40 Jahre Oldtimer Club Augsburg: Die Freude am Fahren ist ungebrochen

Das 40-jährige Jubiläum des Oldtimer-Clubs Augsburg im Martinipark zog viele Autoliebhaber an. Die Besucher erwarteten wahre Raritäten. Doch eine Sorge hat der Verein.

Der Anfang war so: Auf der Suche nach Gleichgesinnten hatten 1982 einige junge Männer mit einem Faible für alte Fahrzeuge eine Anzeige in unserer Zeitung geschaltet. Kurz darauf gründeten sie den Oldtimer Club Augsburg. Mittlerweile hat sich viel getan. Ein Großteil der 13 Gründungsmitglieder ist auch heute noch im inzwischen aus über 40 Leuten bestehenden Verein aktiv, zusammen besitzen sie über 100 alte Automobile und ein paar Motorräder, die sie zum Teil in einer Halle im Martinipark lagern, reparieren und zum Jubiläum auch ausgestellt haben.

Am Infostand erwarten Peter Frey und seine Frau die ankommenden Gäste. Sie sind heute mit ihrem eigenen Oldtimer, einem Mercedes 230 S, angereist. Früher seien sie mit zwei Triumph-Cabrios unterwegs gewesen, aber mit fortschreitendem Alter habe das der Rücken nicht mehr mitgemacht, sagen die beiden. Der Kauf des wesentlich komfortableren Mercedes sei dennoch eher ein Zufall gewesen. Ein älterer Herr hatte sich beim Verein gemeldet, um Hilfe beim Verkauf des Autos zu bekommen. Bei der Begutachtung des Fahrzeuges entschieden die Freys jedoch kurzerhand, es selbst zu kaufen. "Zwischen 13 und 14 Liter braucht er schon auf 100 Kilometer", erzählt Peter Frey. Was eine Frage aufwirft: Wie wirken sich die gestiegenen Benzinpreise auf die Oldtimer-Freunde aus? Wer sich umhört, erfährt: bislang eher nicht. Das teure Benzin spielte für ihn keine Rolle, sagt Peter Frey: "Der Fahrspaß überwiegt."

Auf die Schnelle zeichneten Sonja von der Heyde (links) und Nikolaus Bernssdorf die Tiger, in denen sie danach Platz nehmen durften. Foto: Peter Fastl

Oldtimer in Augsburg: Hohe Benzinpreise spielen bislang keine Rolle

Direkt neben dem Infostand stehen an diesem Sonntag wahre Raritäten automobiler Ingenieurskunst, drei Kabinenroller der Firma Messerschmitt. Die drei Besitzer sind sichtlich stolz, ihre Fahrzeuge präsentieren zu können. Der Name Messerschmitt sei eigentlich irreführend, wird den interessierten Zuhörern erklärt, da die Fahrzeuge wohl in alten Messerschmitt-Hallen in Regensburg produziert worden seien, aber nur teilweise von Messerschmitt selbst. Der Tonus auch hier: Die Fahrfreude überwiege, die gestiegenen Benzinkosten seien bislang eher nebensächlich. Bei diesen Fahrzeugen spiele das aber weniger eine Rolle, sagen die Besitzer, da sie nur etwa fünf Liter auf 100 Kilometer verbrauchten.

Plötzlich lautes knattern. Oliver Willsch kommt mit seinem Kübelwagen angefahren. Den Wagen habe er über einen Freund vor sechs Jahren gekauft, erzählt er. Allerdings gefiel dem gelernten Automechaniker die silberne Farbe des Fahrzeuges nicht und er lackiert ihn eigenständig um. Oliver Willsch ist heute nur zu Besuch da. Obwohl Augsburger, ist er noch kein Mitglied des Oldtimer-Clubs. Er überlege sich aber eine Mitgliedschaft, sagt er.

Oldtimer Club Augsburg plagen Nachwuchssorgen

Das kann dem zweiten Vorstand Werner Petrak nur recht sein. Denn der Nachwuchs bereitet dem Verein aktuell Sorgen. Auf dem Treffen selbst sind zwar viele Vereinsmitglieder unterwegs, aber der Altersschnitt liege bei etwa 50 Jahren, sagt Petrak. Die Jugend von heute interessiere sich nicht mehr so für alte Autos, vermutet er. Dennoch konnte der Verein, wie der erste Vorstand Martin Stapel erzählt, bei der Veranstaltung einige potenzielle neue Mitglieder werben.

Werner Petrak erzählt aber viel lieber von seinem Auto, als von den Problemen des Vereins. Er liebt seine blaue Isetta sichtlich, auch wenn man ein "gutes Kreuz" zum Fahren brauche. Wegen der nach innen versetzen Hinterräder habe sie nicht umsonst den Namen "Schlaglochsuchgerät bekommen". Er lacht und meint: "Wer schön fahren will, muss leiden."