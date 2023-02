Augsburg

06:30 Uhr

400 Unterschriften kommen für Verkehrsberuhigung der Frauentorstraße zusammen

Plus Wie lässt dich der Verkehr in der Frauentorstraße regeln? Der SPD reichen größere Verkehrszeichen nicht. Die Stadt sieht hingegen wenig Möglichkeiten.

Von Stefan Krog

Die Unterschriftenlisten waren nett verpackt in kleine Schultüten mit einem Schokoriegel drin, die Botschaft an Baureferent Gerd Merkle ( CSU) und die Mitglieder des Bauausschusses des Stadtrats war aber ernst: Die Stadt müsse bei einer Verkehrsberuhigung für die Frauentorstraße vorankommen, so Peter Hammer und Barbara Löll, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins "Untere Stadt". Die SPD hatte zuletzt knapp 400 Unterschriften von Geschäftsleuten und Anwohnern gesammelt, die sie am Donnerstag vor Beginn der Ausschusssitzung übergaben. "Täglich sind in diesem Bereich 4000 Schüler und Schülerinnen unterwegs", so Hammer. Weil die Gehwege zu schmal seien, wichen manche Jugendliche zu den Stoßzeiten auf die Fahrbahn aus. "Die Gefahren sind nicht akzeptabel", so Löll.

