42-Jähriger mit zwei Promille auf der Autobahn unterwegs

Die Autobahnpolizei hält einen Fahrer auf, der wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Die Polizeibeamten stellen schnell fest, warum.

Beamte der Autobahnpolizei hatten in der Nacht auf Montag den richtigen Riecher: Kurz nach Mitternacht fiel einer Polizeistreife ein Kia auf, als dieser an der Autobahnausfahrt Augsburg-Ost anhielt und kurz zurücksetzte. Daraufhin fuhr der Kia weiter und habe zunächst das Haltesignal der Polizeistreife missachtet. Es habe sich laut Polizei aber um keine Flucht, sondern eher um ein Verständnisproblem gehandelt. Schließlich konnte der Kia auf Höhe Gersthofen angehalten werden. Der Grund für die Missverständnisse sei der Polizeistreif schnell klar gewesen: Der 42-jährige Fahrer war mit etwa zwei Promille unterwegs. Es folgten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus sowie die Sicherstellung von Fahrzeugschlüssel und Führerschein. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. (ziss)