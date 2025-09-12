Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: 44-Jähriger unter Drogeneinfluss wird gestoppt – weiterer Mann kommt hinzu und stört

Augsburg

44-Jähriger unter Drogeneinfluss wird gestoppt – weiterer Mann kommt hinzu und stört

Die Polizei stoppe einen 44-Jährige unter Drogeneinfluss. Plötzlich störte ein weiterer Mann die Kontrolle, er musste gefesselt werden
    • |
    • |
    • |
    Ein 44-Jähriger unter Drogeneinfluss wurde am Donnerstag gestoppt.
    Ein 44-Jähriger unter Drogeneinfluss wurde am Donnerstag gestoppt. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag gegen 12 Uhr hat die Polizei in der Lechhauser Straße einen 44-jährigen Motorradfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt. Laut Polizei stellten Beamte bei einer Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten fest. Zur Unterbindung der Weiterfahrt stellte die Streife die Schlüssel sicher. Während der Kontrolle kam ein zunächst unbeteiligter 32-Jähriger hinzu und störte. Hierbei verhielt er sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten die Einsatzkräfte den Mann bis zur Beendigung der Kontrolle. Im Anschluss wurde der 32-Jährige vor Ort entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verkehrsdelikts gegen den 44-Jährigen. (sml)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden