44-Jähriger unter Drogeneinfluss wird gestoppt – weiterer Mann kommt hinzu und stört

Am Donnerstag gegen 12 Uhr hat die Polizei in der Lechhauser Straße einen 44-jährigen Motorradfahrer unter Drogeneinfluss gestoppt. Laut Polizei stellten Beamte bei einer Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten fest. Zur Unterbindung der Weiterfahrt stellte die Streife die Schlüssel sicher. Während der Kontrolle kam ein zunächst unbeteiligter 32-Jähriger hinzu und störte. Hierbei verhielt er sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten die Einsatzkräfte den Mann bis zur Beendigung der Kontrolle. Im Anschluss wurde der 32-Jährige vor Ort entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verkehrsdelikts gegen den 44-Jährigen. (sml)

