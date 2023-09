45.000 Augsburger haben sich schon für die Briefwahl entschieden

In gut zwei Wochen findet die Landtagswahl statt. Die Zahl der Briefwähler weist bereits jetzt eine andere Tendenz auf als vor fünf Jahren.

Der Anteil der Augsburger, die bei der Landtagswahl via Brief abstimmen, wird wohl so hoch sein wie noch nie: Beim städtischen Wahlamt sind zweieinhalb Wochen vor der Wahl rund 45.000 Anträge auf Briefwahl eingegangen. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren stimmten knapp 36.000 Bürger per Brief ab. Die Stadt geht am Ende von einem Briefwahlanteil von 50 Prozent aus bei denen, die zur Wahl gehen, so Wahlleiter Helmut Truschies. Der Briefwahl-Anteil ist in der Vergangenheit stetig gestiegen, die Corona-Pandemie (die Oberbürgermeister-Stichwahl fand nur per Brief statt) hat diesen Trend beschleunigt. Wir klären die wichtigsten Fragen:

Wie komme ich an die Briefwahl-Unterlagen?

Die Stadt hat vor einigen Wochen die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Dort wird darauf hingewiesen, in welches Wahllokal man am 8. Oktober gehen muss. Versehentlich hat die Stadt bei der Öffnungszeit der Wahllokale aber die falsche Jahreszahl angegeben – richtig ist natürlich 2023. Alternativ kann man die Briefwahl beantragen. Dies geht schriftlich (Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung), persönlich im Bürgerbüro Stadtmitte (dort kann man dann auch gleich wählen) oder online über das Bürgerserviceportal der Stadt. Eine Begründung muss nicht angegeben werden. Die Beantragung ist bis Freitag, 6. Oktober, möglich, wobei das für den Postweg zu kurz sein dürfte. In jedem Fall müssen die Briefwahlunterlagen (unterschriebener Wahlschein und die in zusätzliche Kuverts gelegten, ausgefüllten Stimmzettel) bis 8. Oktober, 18 Uhr, im Briefkasten der Stadt an der Blauen Kappe gelandet sein.

Landtagswahl in Augsburg: Zu diesem Zeitpunkt ist ein erster Trend zu erwarten

Wie läuft die Auszählung?

Die Stadt hat rund 1500 Wahlhelfer im Einsatz. Sie sind in den Wahllokalen in den Stadtteilen im Einsatz, wo abends ab 18 Uhr die Auszählung läuft. In der Messehalle 1 läuft die Auszählung der Briefwahl zentralisiert ab. Die Stadt geht davon aus, am Wahlsonntag ab etwa 19.30 Uhr einen ersten aussagekräftigen Trend ins Internet zu stellen, gegen 22 Uhr könnte ein vorläufiges Endergebnis feststehen. Die Auszählung der Bezirkstagswahl wird am Montag nach dem Wahltag in Angriff genommen.

Lesen Sie dazu auch

Wie ist die Wahlbeteiligung?

Vor fünf Jahren gab es in Augsburg bei der Landtagswahl eine Wahlbeteiligung von 65 Prozent. Die Wahl brachte relativ viele Wähler an die Urne, nachdem die Wahlbeteiligung zwischenzeitlich mit unter 50 Prozent (Landtagswahl 2008) einen Tiefpunkt erreichte. In Augsburg liegt die Zahl der Wahlberechtigten bei etwa 190.000. Offen ist, wie sich der Trend zur Briefwahl in der Wahlbeteiligung niederschlägt. Traditionell variiert die Wahlbeteiligung je nach Stadtteil – vor fünf Jahren war der Spickel mit 82 Prozent der Rekordhalter, Schlusslicht Oberhausen-Nord mit 42 Prozent. In Oberhausen ist auch der Anteil der Briefwähler an den abgegebenen Stimmen außerordentlich gering gewesen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Es gibt einen Stimmkreis Ost und West – was heißt das?

Ganz Bayern ist in etwa gleich große Stimmkreise aufgeteilt, in größeren Städten gibt es mehrere. Augsburg ist in Ost (Innenstadt und alles östlich davon) und West (westliche Stadtteile sowie Neusäß und Gersthofen) aufgeteilt. Die Wähler werden je nach Wohnadresse vom Wahlamt zugeordnet, sodass man sich um nichts kümmern braucht. Worauf die Stimmkreise schon eine Auswirkung haben, ist, welche Kandidaten man mit der Erststimme wählen kann. Wähler haben eine Erststimme, mit der sie einen Direktkandidaten wählen (pro Stimmkreis gibt es nur einen Direktabgeordneten), und eine Zweitstimme, mit der sie eine Partei wählen. Über diese Zweitstimme können es auch Augsburger Kandidaten, die nicht zu den zwei Direktabgeordneten (traditionell fallen diese in Augsburg der CSU zu) zählen, in den Landtag schaffen. Je nach Stimmkreis variieren die Direktkandidaten. Zwischen den beiden Stimmkreisen gibt es im Ergebnis auch meist eine Differenz: Die Grünen schneiden in Augsburg-Ost wegen Grünen-Hochburgen wie der Innenstadt etwas besser ab als im Westen, die Freien Wähler holen im Westen etwas mehr Stimmanteile als im Osten wegen der Zugehörigkeit von Gersthofen und Neusäß zum Stimmkreis.

Was ist der Bezirkstag?

Neben dem Bayerischen Landtag wird auch der schwäbische Bezirkstag gewählt. Die Bezirke sind neben Gemeinden und Landkreisen die dritte kommunale Ebene, die Bezirkstage die dazugehörigen Parlamente. Die Bezirke erfüllen überörtliche Aufgaben aus den Bereichen Soziales und Gesundheit (unter anderem die psychiatrischen Krankenhäuser), Kultur/Brauchtum und Umwelt.

Die Landtags-Direktkandidaten in Augsburg-Ost:

Andreas Jäckel (CSU), Stephanie Schuhknecht (Grüne), Ferdinand Traub (Freie Wähler), Andreas Jurca (AfD), Anna Rasehorn (SPD), Karlheinz Faller (FDP), Fritz Effenberger (Linke), Helmut Kellerer (Bayernpartei), Peter Biet (ÖDP), Lisa McQueen (Die Partei), Bernd Beigl (V-Partei), Elmar Straube (die Basis)

Die Landtags-Direktkandidaten in Augsburg-West:

Leo Dietz (CSU), Cemal Bozoglu (Grüne), Claudia Schuster (Freie Wähler), Raimond Scheirich (AfD), Florian Freund (SPD), Ralf Neugschwender (FDP), Niko Thomas (Linke), Anton Steinböck (Bayernpartei), Christian Pettinger (ÖDP), Stefan Bob Meitinger (Die Partei), Natalie Brugger (V-Partei), Erich Schenk (die Basis)