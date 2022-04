Augsburg

18:00 Uhr

4500 Überstunden: Baureferent fordert über 200.000 Euro von der Stadt

Plus Bevor er Referent wurde, sammelte Gerd Merkle einen Berg von Überstunden an. Einige Stadträte sind verwundert, die Verwaltung will nun Konsequenzen ziehen.

In gut einem Jahr wird sich Augsburgs Baureferent Gerd Merkle (63) in den Ruhestand verabschieden - drei Jahre vor Ablauf der aktuellen Regierungsperiode. Der CSU-Politiker hatte bald nach der Kommunalwahl 2020 angekündigt, dass er nach zwölf Jahren als Baureferent nur noch eine halbe Amtszeit anhängen wolle. Insoweit ist sein Rückzug für die Stadtspitze keine Überraschung. Anders könnte es mit einer Forderung aussehen, die der Referent nun an die Verwaltung gestellt hat: Für rund 4500 Überstunden, die während seiner Zeit in leitender Position in der Bauverwaltung angefallen sind, hat er die Auszahlung von über 200.000 Euro beantragt. Die Stadt hat den Fall zur Überprüfung an die Regierung von Schwaben weitergeleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen