4700 Besucher auf der Coiltech: Messe will in Augsburg weiter wachsen

Die Messe Coiltech war zum zweiten Mal in Augsburg zu Gast. Ihr Erfolg am Standort soll fortgesetzt werden.

Der Veranstalter der Messe Coiltech zieht eine positive Bilanz seiner zweitägigen Veranstaltung in Augsburg. 509 Aussteller trafen auf rund 4700 Besucher aus 45 Nationen. Die Coiltech, die von Quickfairs veranstaltet wird, gilt als internationale Leitmesse für die Entwicklung, Herstellung und Wartung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren.

Die Messe war zum zweiten Mal - nicht, wie zunächst berichtet, erstmals - in Augsburg zu Gast und entwickelt sich positiv. Waren im letzten Jahr 417 Aussteller vor Ort, kamen diesmal deutlich mehr. Der Veranstalter zeigt sich zufrieden. "Angesichts der aktuellen Herausforderungen für die mittelständische Industrie war der Zeitpunkt unschätzbar wichtig für den Branchenaustausch. Aussteller und Besucher konnten Ideen entwickeln, mit wegweisenden Innovationen den Weg aus der Krise in Deutschland zu finden", so Sebastian Küster, Geschäftsführer von Quickfairs.

Die Coiltech kam 2023 nach Augsburg

Die Coiltech hat ihren Ursprung in Italien, wo sie weiter jährlich im Spätsommer stattfindet. 2022 kam sie auch nach Deutschland und feierte zunächst in Ulm Premiere. Nach dem erfolgreichen Start dort mit 327 Ausstellern siedelte die Messe 2023 an den Standort Augsburg um. Nach dem erneut positiven Verlauf hier soll die Coiltech in Augsburg bleiben und am Standort weiter wachsen.