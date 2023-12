49-Euro-Ticket bringt Augsburger Stadtwerken mehr Abonnenten

Die Verkehrsbetriebe haben seit Mai 48.000 Deutschlandtickets verkauft. Das günstige Angebot wird sich bald noch mehr lohnen, denn die Preise im Nahverkehr steigen erneut.

Die Stadtwerke ziehen acht Monate nach dem Start des Deutschlandtickets im Mai eine positive Bilanz. Mehr als 48.000 der deutschlandweit gültigen Nahverkehrsabos für monatlich 49 Euro wurden durch die Verkehrsbetriebe in Umlauf gebracht. In der Summe, so die Stadtwerke, habe das Deutschlandticket zu mehr Abos geführt. Vergleiche man die Zahl aller Abonnenten vor und nach Einführung des 49-Euro-Tickets, gebe es in Augsburg ein Plus von etwa 15 Prozent. Konkrete Daten aus Fahrgastzählungen und eine Fahrgastbilanz für 2023 liegen aber noch nicht vor.

In der Summe dürfte das Deutschlandticket aber für mehr Fahrten im Augsburger Nahverkehr sorgen, auch wenn man unterstellt, dass viele der Deutschland-Ticket-Neukunden bisher schon Gelegenheitsnutzer mit Einzel- oder Zeitfahrschein waren. Der Großteil der 48.000 Deutschland-Ticket-Kunden hatte ohnehin schon vorher ein Abo und wechselte ins günstigere 49-Euro-Ticket. Wer ein normales Abo fürs ganze Stadtgebiet hatte, fährt mit dem Deutschlandticket günstiger. Rund 22.500 Fahrgäste behielten ihr bisheriges Abo - dazu zählen die Schülerabos oder die 9-Uhr-Abos, weil diese günstiger sind.

Augsburger Stadtwerke sprechen von einem "revolutionären" Angebot

Eine Neuerung gibt es zum 1. Januar für die rund 11.200 Deutschlandticket-Nutzer, die ihr Abo nicht auf dem Smartphone, sondern monatlich als Papierkarte gekauft haben. Sie bekommen zum Jahreswechsel eine Plastik-Chipkarte, die dauerhaft genutzt werden kann. Die Stadtwerke hatten, wie andere Verkehrsunternehmen auch, zunächst auf Papierkarten für Nicht-Digital-Kunden gesetzt, weil die Modalitäten für diese Gruppe bis zuletzt unklar waren und es bei Chipkartenherstellern zu Engpässen gekommen wäre.

Wie berichtet ist die Zukunft des Deutschlandtickets und sein Preis von monatlich 49 Euro zunächst nur bis zum Frühjahr gesichert. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hatte bereits angedeutet, dass künftig womöglich die Kommunen das bisher von Bund und Land finanzierte Ticket bezuschussen müssten. Darüber werde man sich womöglich auch in der Region Gedanken machen müssen, wenn Bund und Land zu keiner dauerhaften Einigung kommen. Man spreche über Millionenbeträge, die von den Kommunen zusätzlich zur bestehenden Finanzierung in den Nahverkehr gesteckt werden müssten. Die Stadtwerke plädieren für eine sichere und dauerhafte Finanzierung durch den Staat. Für die Nutzung des Nahverkehrs und die Mobilitätswende sei das Deutschlandticket "revolutionär".

Die regulären Abos werden zum Jahreswechsel deutlich teurer

Ein Fortbestand des 49-Euro-Tickets ist für die Fahrgäste umso wichtiger, weil der AVV zum 1. Januar seine Preise wie berichtet um im Schnitt zwölf Prozent erhöhen wird - eine Rekorderhöhung in der Geschichte. Das Innenraum-Ticket (Zonen 10 und 20, die das gesamte Augsburger Stadtgebiet abdecken) wird dann pro Monat nicht mehr 63,20 Euro, sondern 72,05 Euro kosten. Pendler aus dem näheren Umland (Zonen 10, 20 und 30) zahlen dann statt 94,50 Euro pro Monat 107,70 Euro. Diese Kundengruppen dürften alle auf das 49-Euro-Ticket umgestiegen sein.

Wer weiter Gelegenheitsfahrgast bei den Stadtwerken bleibt und eine Streifenkarte benutzt, sollte darauf achten, dass 2023 gekaufte Streifenkarten nur noch bis Ende März 2024 gültig sind. Einen Umtausch wie früher gibt es nicht mehr. Der Preis der Streifenkarte steigt von 13,20 Euro auf 14,80 Euro. Wer sicher weiß, dass er jetzt gekaufte Streifenkarten bis Ende März 2024 abfährt, kann sich jetzt noch etwas günstiger eindecken.

Eine Neuerung im Nahverkehr zum neuen Jahr wird auch die Wiedereinführung des 15-Minuten-Bustakts tagsüber sein. Die Stadtwerke waren im Frühjahr auf einen 20-Minuten-Takt umgestiegen und hatten dies mit Fahrermangel begründet. Die Rückkehr ins normale Taktschema ist zum Ende der Weihnachtsferien ab 8. Januar geplant. Abends und am Wochenende bleibt es aber bei den bisherigen Einschränkungen.