Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: 50-Jähriger Autofahrer mit mehr als zwei Promille in Lechhausen unterwegs

Augsburg

50-Jähriger Autofahrer mit mehr als zwei Promille in Lechhausen unterwegs

Der Mann war Donnerstagmorgen in der Hans-Böckler-Straße unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stoppte einen betrunkenen Autofahrer.
    Die Polizei stoppte einen betrunkenen Autofahrer. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag gegen 7 Uhr früh hat die Polizei in der Hans-Böckler-Straße einen 50-jährigen Autofahrer mit mehr als zwei Promille gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife den 50-Jährigen. Die Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über zwei Promille. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Polizisten stellten den Schlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 50-Jährigen. (sml)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden