50-Jähriger Autofahrer mit mehr als zwei Promille in Lechhausen unterwegs

Am Donnerstag gegen 7 Uhr früh hat die Polizei in der Hans-Böckler-Straße einen 50-jährigen Autofahrer mit mehr als zwei Promille gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife den 50-Jährigen. Die Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über zwei Promille. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Die Polizisten stellten den Schlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 50-Jährigen. (sml)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans-Böckler-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis