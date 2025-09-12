50-Jähriger bestiehlt schlafenden Mann am Kö und gerät in Schlägerei

Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich am Mittwochabend am Königsplatz ereignet. Laut Polizei schlief gegen 20.30 Uhr ein 32-Jähriger auf einer Parkbank. Ein 50-Jähriger näherte sich dem Schlafenden und klaute diesem seine Umhängetasche. Ein weiterer 32-Jähriger beobachtete den Diebstahl und stellte den 50-Jährigen zur Rede. Außerdem nahm der Hinzugeeilte die Tasche an sich. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei zwischen den beiden. Der 32-Jährige wurde verletzt.

Ein hinzugekommener 23-Jähriger wollte den Streit schlichten. Der 50-Jährige schlug diesem ins Gesicht. Die Beteiligten verständigten anschließend die Polizei. Der 32-Jährige und der 23-Jährige wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Videoüberwachung am Königsplatz zeichnete den Vorfall auf. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung gegen den 50-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232110 entgegen. (klijo)