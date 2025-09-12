Icon Menü
Augsburg: 50-Jähriger bestiehlt schlafenden Mann am Kö und gerät in Schlägerei

Augsburg

50-Jähriger bestiehlt schlafenden Mann am Kö und gerät in Schlägerei

Andere Männer wollten den Dieb zunächst stoppen, doch er schlug um sich und floh. Eine Videoüberwachung zeichnete den Vorfall auf. Polizei bittet um Mithilfe.
    Am Mittwochabend gab es eine Schlägerei am Kö.
    Am Mittwochabend gab es eine Schlägerei am Kö. Foto: Michael Hochgemuth (Symbolbild)

    Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich am Mittwochabend am Königsplatz ereignet. Laut Polizei schlief gegen 20.30 Uhr ein 32-Jähriger auf einer Parkbank. Ein 50-Jähriger näherte sich dem Schlafenden und klaute diesem seine Umhängetasche. Ein weiterer 32-Jähriger beobachtete den Diebstahl und stellte den 50-Jährigen zur Rede. Außerdem nahm der Hinzugeeilte die Tasche an sich. Daraufhin kam es zu einer Schlägerei zwischen den beiden. Der 32-Jährige wurde verletzt.

    Ein hinzugekommener 23-Jähriger wollte den Streit schlichten. Der 50-Jährige schlug diesem ins Gesicht. Die Beteiligten verständigten anschließend die Polizei. Der 32-Jährige und der 23-Jährige wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Videoüberwachung am Königsplatz zeichnete den Vorfall auf. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Räuberischen Diebstahls und Körperverletzung gegen den 50-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232110 entgegen. (klijo)

