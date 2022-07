Augsburg

06:00 Uhr

50 Jahre Jura-Fakultät: Was ist aus den Reformern geworden?

Plus Die Jura-Studierenden der Uni Augsburg kommen anders daher als in München. Liegt das am Reformgeist der Gründerjahre? Was der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident dazu sagt.

Von Eva Maria Knab

Designer-Tasche und Business-Outfit, dazu das große Auto vom Papa - nach gängigen Vorstellungen kann man Jura-Studierende schon an ihrer Kleidung und ihren Fahrzeugen erkennen. An einigen Universitäten ist das auch so, sagen Leute, die es wissen müssen. Auf dem Campus in Augsburg sehen die jungen Anwälte und Richter von morgen anders aus. Immerhin wurde die Jura-Fakultät der Uni Augsburg gegründet, um die damals als angestaubt geltende Juristenausbildung in Deutschland gründlich zu reformieren. Das war vor 50 Jahren. Was ist aus den Reformern geworden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen