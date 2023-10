Augsburg

06:00 Uhr

50-Meter-Schwimmbad könnte am Augsburger Plärrer entstehen

Plus Geld für das seit Langem geforderte 50-Meter-Hallenbad hat die Stadt Augsburg keines. Gedanken über einen Standort macht sie sich gleichwohl.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt favorisiert für den möglichen Bau eines 50-Meter-Hallenbads einen Teil der Liegewiese im Familienbad an der Schwimmschulstraße neben dem Plärrer. Eine Studie des Hochbauamts würde das Areal hinter der städtischen Kita neben dem Plärrer-Hallenbad als Baufeld vorsehen. Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) stellte die Überlegungen am Mittwoch im Sportausschuss des Stadtrats vor. Der zweite geprüfte Standort – ein Ersatzbau des Gögginger Hallenbads mit teilweiser Ausdehnung in den dortigen Park – schneidet in einem Vergleich schlechter ab.

Das ehemalige Sportbad neben dem Familienbad an der Schwimmschulstraße verfällt seit Jahren. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Dass in den kommenden Jahren ein Bau des 50-Meter-Beckens angegangen wird, ist allerdings ausgeschlossen. Wie berichtet wird die Stadt in einem ersten Schritt in den kommenden Jahren das marode Spickelhallenbad neu bauen, es allerdings im Wesentlichen in den jetzigen Dimensionen belassen. Das hatte im Sommer zu politischen Auseinandersetzungen geführt, weil mit der Entscheidung für den Spickel-Ersatzneubau die Weichen für die Bäderentwicklung in den kommenden Jahren gestellt sind. Ein 50-Meter-Becken ist damit auch aus finanziellen Gründen in weite Ferne gerückt. Die Opposition bemängelte, dass die angesichts des Bevölkerungswachstums nötige Vergrößerung der Wasserfläche auf sich warten lasse. Sportreferent Enninger hielt dem entgegen, dass man nun schnell handeln müsse, weil die drei Hallenbäder im Spickel, Göggingen und Haunstetten allesamt Probleme hätten, die zur Schließung führen könnten. Das habe Vorrang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

