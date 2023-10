500 Beschäftigte aus dem Handel fordern bei Demo durch Augsburg mehr Geld

Mit Trillerpfeifen und Transparenten fordern Beschäftigte aus dem Handel am Dienstag mehr Lohn. Der Verdi-Streik hat Konsequenzen für einzelne Geschäfte.

Sie sind laut und sie sind deutlich: Sie wollen mehr Geld, sonst streiken sie weiter, so ihre Forderung - wenn es sein müsse auch während der Weihnachtszeit. Rund 500 Beschäftigte aus Groß- und Einzelhandel sind am Dienstagmittag in einem Demo-Zug durch Augsburg gezogen und haben auf sich und ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Teils sind Geschäfte in der Stadt nur mit einer Notbesetzung aktiv.

Die Streikaktion, zu der die Gewerkschaft Verdi über 80 ausgewählte Betriebe des bayerischen Handels aufgerufen hat, findet am Halloween-Tag in mehreren bayerischen Städten statt und soll, so heißt es in der Presseerklärung, "auf das Grauen vieler Beschäftigter vor der drohenden Altersarmut" aufmerksam machen. "70 Prozent der Beschäftigten im Handel sind akut von Altersarmut bedroht", sagt Hubert Thiermeyer, Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Einzelhandel. Schon jetzt wüssten viele wegen der dramatischen Preissteigerungen 2022 und 2023 nicht mehr, wie sie ihr Leben bestreiten sollen,

Streik wirkt sich auf Augsburger Geschäfte aus

Der Streik hat am Dienstag auch Auswirkungen auf Augsburger Geschäfte. Laut Verdi ist in den beiden H&M-Filialen am Moritzplatz und der City-Galerie, sowie bei Saturn und Zara in der Einkaufspassage nur eine Notbesetzung im Einsatz. Auch Ikea in Gersthofen ist betroffen. Eine H&M-Mitarbeiterin macht während ihrem Marsch durch Augsburg eine Rechnung auf: Bei etwa 30 Stunden pro Woche käme sie auf etwa 2000 Euro Brutto-Verdienst. Mal abgesehen, dass das schon heute kaum ausreiche, um den gestiegenen Lebenshaltungskosten entgegenzutreten, sei dies auch fürs Alter beängstigend. "Ich fürchte mich vor der Altersarmut", sagt sie. Sie schließe sich daher der Forderung der Gewerkschaft nach einem Lohnplus von 2,50 Euro pro Stunde uneingeschränkt an.

Beschäftigte im Handel: "Wir streiken auch über Weihnachten"

Die Tarifverhandlungen im bayerischen Groß- und Außenhandel gehen am 21. November bereits in die achte Runde. Die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel werden am 11. Dezember und im Buchhandel am 30. November fortgesetzt. Seit April finden eigenständige Tarifverhandlungen in Bayern für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel, im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel statt. Die Angebote der Arbeitgeberverbände bewegten sich zwischen 4,5 und 5,3 Prozent. "Dieses Angebot ist unterirdisch", sagt Thomas Gürlebeck, Verdi-Verhandlungsführer im bayerischen Groß- und Außenhandel. Die Gewerkschaft fordert, neben weiteren Punkten, auch eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro pro Monat.

19 Bilder Verdi-Streiktag: Beschäftigte im Handel demonstrieren für ihre Rechte Foto: Annette Zoepf

Einzelne Betriebe, wie Lidl-Lager, seien schon seit mehreren Wochen im Streik. Durch Aktionen in Zentrallagern komme es bereits zu Versorgungsengpässen, vor allem in den Filialen, so Thomas Gürlebeck. Für die Streikenden kein Grund, eine Pause einzulegen. "Wir leisten körperlich harte Arbeit für wenig Geld", so ein Mitarbeiter des Lidl-Lagers in Anzing bei München. Die Mitarbeiterin einer Edeka-Filiale ergänzt: "Wir waren in der Corona-Zeit immer für alle da, aber das dankt uns keiner. Wir streiken weiter, auch wenn es über die Weihnachtszeit geht."