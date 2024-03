5000 Schülerinnen und Schüler informieren sich bei der "Fit for Job"

Die Fit for Job ist Schwabens größte Berufsinfo-Messe. Am Wochenende war sie erneut Anziehungspunkt für Schülerinnen und Schüler.

Über 5000 Schülerinnen und Schüler, Eltern und Interessierte besuchten am Samstag die Berufsinfo-Messe "Fit for Job" auf dem Augsburger Messegelände. Diese Bilanz ziehen die Veranstalter, die IHK Schwaben, sowie die Handwerkskammer für Schwaben. In den Hallen 5, 6, und 7 hatten etwa 200 Aussteller, darunter Unternehmen, Schulen und Bildungsträger, rund 180 Berufsbilder vom Asphaltbauer bis zur Zimmerin vorgestellt. An vielen Ständen konnten sich die Schüler selbst ausprobieren und in direkten Kontakt zu den Unternehmen treten. „Die Fit for Job ist ein wesentlicher Orientierungspunkt für Jugendliche. Hier knüpfen sie erste Kontakte zu potenziellen Ausbildungsbetrieben und erleben durch praktische Aktionen Berufe hautnah", so Volker Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben.

Viele finden über ein Praktikum den Weg ins Berufsleben

Die Aussteller berichteten unterdessen über viele konstruktive Gespräche, die unter anderem in konkreten Vereinbarungen für Praktika mündeten. Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen sei seit Corona wieder gestiegen, hieß es zuletzt. Im Ausbildungsjahr 2023 wurden bei der Handwerkskammer über 3500 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Die IHK Schwaben verzeichnete mehr als 9000 Neuverträge. (nist)