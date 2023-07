53-Jähriger muss nach Sturz vom Fahrrad reanimiert werden

Weil er gesundheitliche Probleme bekommt, stürzt ein Mann in Augsburg-Lechhausen vom Rad. Er muss wiederbelebt werden.

Ein 53-Jähriger war am Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad in der Neuburger Straße unterwegs. Dabei bekam er gesundheitliche Probleme und stürzte vom Rad. Wie die Polizei mitteilt, hatten Passanten den Vorfall beobachtet und den Rettungsdienst gerufen. Dieser musste den Mann vor Ort reanimieren. Er wurde anschließen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)