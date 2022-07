54-Jähriger wird von zwei Männern angegriffen und leicht verletzt

Ein 54-Jähriger informiert die Rettungsleitstelle und bittet um Hilfe. Er war zuvor in der Bleriotstraße in Augsburg überfallen worden.

Rettungskräfte wurden am Sonntag zu einem verletzten 54-Jährigen in die Bleriotstraße gerufen. Der Verletzte hatte laut Polizei selbst die Rettungsleitstelle angerufen und um Hilfe gebeten. Den Ausführungen des Mannes nach sei er gegen 6.50 Uhr von zwei unbekannten Männern angegriffen worden und wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Täter wurden von ihm wie folgt beschrieben: Ein Mann war mittelblond und trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Der zweite Mann trug ein weißes Band am Arm. Aufgrund der derzeit noch unklaren Abläufe und spekulativen Hintergründe wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Augsburg aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder Hinweise auf die beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden. (ziss)