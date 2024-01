55.000 Besucher wollten den Christmas Garden in Augsburg sehen

Trotz einiger Tage Schneefall ist der Veranstalter mit der ersten Auflage des Christmas Gardens im Augsburger Zoo sehr zufrieden.

Am Wochenende ist die erste Saison des Christmas Gardens in Augsburg zu Ende gegangen. Nun geben die Veranstalter die Besucherzahlen bekannt: 55.000 Menschen wollten den farbenfrohen Lichterglanz im Augsburger Zoo sehen.

Der illuminierte Rundweg mit seinen Lichtinstallationen und der dazugehörigen musikalischen Umrahmung im Zoo hat zahlreiche Menschen aus der Region neugierig gemacht: 55.000 wollten den Christmas Garden sehen. Aufgrund Schneefalls hätten ein paar Tage abgesagt werden müssen. Trotzdem sei das ein "hervorragendes Ergebnis", so der Veranstalter, die DEAG-Unternehmen Christmas Garden Deutschland GmbH und Global Concerts GmbH.

49 Bilder Christmas Garden - die schönsten Bilder vom Lichterglanz im Augsburger Zoo Foto: Michael Hochgemuth

„Wir freuen uns sehr, dass der Christmas Garden Augsburg so viele Menschen begeistert hat. Trotz einiger Tage mit starkem Schneefall haben sich die vielen Gäste nicht von einem Besuch im Christmas Garden abhalten lassen, um die vielen strahlenden Highlights zu erleben", so Geschäftsführer Sebastian Stein. Ob es eine zweite Saison geben wird, teilt der Veranstalter in seiner Mitteilung nicht mit. (ziss)

