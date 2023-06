Augsburg

vor 32 Min.

55 Euro fürs Radeln auf dem Gehweg: Schüler wundern sich über Ordnungsdienst

Plus Sechs Schüler werden in Augsburg von städtischen Mitarbeitern angehalten und müssen vergleichsweise viel Geld zahlen. Der Ordnungsreferent stellt sich vor seine Leute.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Die Schüler kamen gerade vom Sport und waren auf dem Heimweg, als die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sie anhielten. Sie waren mit ihren Fahrrädern in der Fuggerstraße unterwegs, auf dem Gehweg dort, was nicht erlaubt ist. Das Auftreten des Ordnungsdienstes und die Höhe des Bußgeldes, das sie zahlen müssen, überraschte die Schüler allerdings, wie einer von ihnen berichtet. 55 Euro waren es jeweils für die sechs Jugendlichen im Alter von 14 bis 15 – also deutlich mehr, als beispielsweise in manchen Fällen Autofahrer zahlen müssen, die die Höchtsgeschwindigkeit überschreiten.

Der Tonfall, den die städtischen Angestellten bei dem Vorfall Ende Mai angeschlagen hätten, sei eher barsch gewesen, erinnert sich einer der beteiligten Schüler. Einer der Mitarbeiter des Ordnungsdienstes habe deutlich gemacht, dass man von dem Verwarnungsgeld nicht absehen würde und es aus seiner Sicht auch nicht erfolgversprechend sei, sollten die Jugendlichen dagegen vorgehen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen