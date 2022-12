Augsburg

vor 16 Min.

57-jähriger Fußgänger beleidigt Helfer vom Rettungsdienst

Ein Passant ärgerte sich in Augsburg offenbar über einen an der Straße abgestellten Rettungswagen. Die Besatzung des Fahrzeugs hatte einen Einsatz.

Artikel anhören Shape

Zu einem Rettungsdiensteinsatz ist es am Mittwochabend in der Jakoberstraße gekommen. Offenbar hat das einen Passanten in Rage gebracht.

Es war am Mittwoch gegen 21 Uhr als der Rettungsdienst in die Augsburger Jakoberstraße gerufen wurde. Die Einsatzkräfte mussten den Rettungswagen am linken Fahrbahnrand abstellen. Das brachte einen 57 Jahre alten Passanten wohl in Rage. Wie die Polizei berichtet, fing dieser an, die Besatzung des Rettungswagens zu beleidigen. Die informierte die Polizei. Die Beamten kontrollierten den offenbar unverschämten Mann. Danach erhielt er einen Platzverweis. Den 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. (ina)

Themen folgen