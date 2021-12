58-Jähriger betritt Supermarkt ohne Maske und beleidigt Mitarbeiter

Mitarbeiter eines Supermarkts in Augsburg-Göggingen sprechen einen Mann an, der ohne Maske im Laden ist. Der beleidigt die Angestellten daraufhin lautstark.

Am Dienstagmittag betrat ein 58-Jähriger einen Supermarkt in der Edisonstraße. Ein Mitarbeiter sprach den Mann an, weil dieser keine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung trug. Auf Einsicht wurde vergeblich gewartet.

Der 58-Jährige beleidigte den Mitarbeiter vielmehr lautstark und weigerte sich, eine Maske zu tragen. Eine Polizeistreife nahm vor Ort den Sachverhalt auf und verwies ihn aus dem Markt. Der 58-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und wegen Beleidigung rechnen. (sil)