600 Demonstranten fordern in Augsburg den Gasausstieg

In 60 Städten in Deutschland protestierten Demonstranten am Samstag unter dem Motto „ExitGasEnterFuture“ für ambitionierten Klimaschutz. In Augsburg nahmen nach Angaben der Organisatoren von „Fridays for Future“ rund 600 Menschen teil. Sie kritisierten mit der Demonstration die Pläne der Bundesregierung für den Ausbau klimaschädlicher Gasinfrastruktur und fordert einen konsequenten Gasausstieg und Ausbau der erneuerbaren Energien.

Demonstranten kritisieren Gasbohrungen bei Landsberg am Lech

“Neue Gaskraftwerke und -bohrungen sind nichts anderes als Brandbeschleuniger der Klimakrise. Während Millionen Menschen schon heute unter Dürren, Hitzerekorden und Überschwemmungen leiden, blockiert die Bundesregierung die Energiewende und macht Politik für fossile Konzerne“, so Xjuscha Antz von Fridays for Future Augsburg. Bei der Kundgebung mit anschließendem Demozug durch die Innenstadt richtete sich der Protest besonders gegen die umstrittene Gasbohrungen in Reichling südlich von Landsberg. Sollte dort Gas gefördert werden, werde die Augsburger Firma Energie Schwaben die dortige Gaspipeline verlegen, so die Klimaschützer.

Im Anschluss an die Demonstration gab es am Samstag zum ersten Mal die Möglichkeit, sich mit anderen Interessierten in Diskussions- und Austauschrunden zu Themen wie Verkehrsberuhigung, lokaler Verkehrspolitik oder Balkonsolaranlagen auszutauschen. Ziel war es, Menschen zu zeigen, dass sie mit ihren Gedanken nicht alleine sind und viele Verbündete haben. „Dass das Thema Klimakrise aktuell wenig Aufmerksamkeit in der Politik bekommt, heißt um so mehr, dass es wichtig ist, weiter gemeinsam darüber zu diskutieren - und diesen Raum schaffen wir auf der Demo“, erklärt Felix Strobel das neue Konzept. (AZ)