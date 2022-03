61-jährige Frau aus Göggingen wird seit Montag vermisst

Die Polizei in Augsburg sucht nach einer 61-jährigen Frau, die seit dem 21. März vermisst wird. Sie befindet sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Seit Montagmittag, 21. März, wird die 61-jährige Monika Stepperger vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie ihre Wohnung in Göggingen verlassen und ist seither nicht zurückkehrt. Mögliche Aufenthaltsorte, heißt es, seien bereits überprüft worden. Weitergehende Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher aber ohne Erfolg. Die Frau, so hieß es, befindet sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Graue Winterjacke und grauer Rucksack

Zur Beschreibung: Frau Stepperger ist zirka 1,70 Meter groß, von normaler bis kräftiger Statur und hat graumelierte schulterlange Haare, die sie in der Regel zu Zöpfen bzw. einem Pferdeschwanz gebundene trägt. Sie ist bekleidet mit einer grauen Winterjacke, Jeans und führt vermutlich einen grauen Rucksack mit.

Monika Stepperger wird seit 21. März vermisst. Foto: Polizei

Die Vermisste hält sich gern im Augsburger Siebentischwald und Umgebung auf, macht aber auch gern Ausflüge im Bereich Garmisch, insbesondere im dortigen Kramergebiet. (sil)