65-Jähriger stiehlt über Jahre aus Kellern: Wem gehört das Diebesgut?

Ein 65-Jähriger hat in den letzten Jahren Koffer und Baumaschinen aus Augsburger Kellern gestohlen. Jetzt sollen die Sachen zurück an die Eigentümer gehen.

Über mehrere Jahre hat ein 65-Jähriger mehrere Koffer, Baumaschinen und Fahrradpumpen aus verschiedenen Augsuburger Kellern gestohlen. Die Polizei hat diese nun bei ihren Ermittlungen gefunden und sucht die Eigentümer.

Auslöser für den Ermittlungserfolg war der Fall eines 19-Jährigen, der Ende Januar den Diebstahl seines Koffers aus seinem Kellerabteil in einem Haus am Sparrenlech bei der Polizei meldete. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten dessen Koffer und weitere entwendete Gegenstände bei dem 65-Jährigen. Zwei der dort entdeckten Koffer konnten bereits den Eigentümern zugeordnet werden, teilt die Polizei mit. In einem dieser Fälle liege die Tat bereits rund sechs Jahre zurück.

Die Augsburger Polizei hat bei einem 65-Jährigen mehrere gestohlene Koffer und Baumaschinen gefunden. Jetzt werden die Eigentümer gesucht. Foto: Polizei Augsburg

Nun sucht die Polizei nach weiteren Eigentümern der aufgefundenen Gegenstände. Es könne dabei nicht ausgeschlossen werden, dass die Eigentümer den Diebstahl noch gar nicht bemerkt oder ihn bislang nicht zur Anzeige gebracht hätten. Deshalb bittet die Polizei Personen, die einen der Gegenstände auf den hier gezeigten und unter polizei.bayern.de veröffentlichten Bilder erkennen, sich unter 0821/323-2110 zu melden. (AZ)