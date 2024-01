Augsburg

06:30 Uhr

650 Wohnungen auf Zeuna-Stärker-Areal – doch das Warten geht weiter

Plus In Oberhausen klafft eine gewaltige Baugrube, doch bei dem komplexen Vorhaben dahinter ging zuletzt wenig voran. Einen Zeitplan nennt die Stadt Augsburg derzeit nicht.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Die ersten Bautafeln, die darauf hinweisen, was hier in der Äußeren Uferstraße in Oberhausen passiert und passieren soll, sind bereits drei Jahre alt. "14.01.2021" steht auf einem DinA4-Blatt, das jemand in eine Klarsichtfolie gesteckt und an einer Wand befestigt hat. Die Folie ist an einigen Stellen vergilbt, dabei sind die eigentlichen Bauarbeiten zum Großprojekt in dem Areal nicht einmal gestartet. Und auch noch nicht genehmigt. Gut 650 Wohnungen sollen auf dem Gelände entstehen, das früher einmal der nicht mehr existenten Firma Zeuna-Stärker gehörte, die Katalysatoren herstellte. Eine Industriebrache, die ein Wohnviertel für mehr als 1000 Menschen werden soll; es ist ein gewaltiges, komplexes Vorhaben. Und eines, bei dem zuletzt nicht mehr viel voranging.

Wie mehrfach berichtet, ist das Projekt das größte neue Wohngebiet, das in Augsburg zurzeit konkret ansteht. Viele Details stehen schon fest. Etwa, dass die BPD Immobilienentwicklung GmbH, eine Tochterfirma der Rabobank, mit etwa 400 Einheiten einen Großteil der geplanten Wohnungen errichten wird; das Unternehmen hatte rund 60 Prozent des Gesamtareals von der Augsburger Firma Solidas gekauft, die das Projekt entwickelt. Die Wohnungsbaugesellschaft des Freistaates, Bayern-Heim, hat ebenfalls mehrere Baufelder auf dem Areal erworben, sie will etwa 160 Wohnungen und eine Kita bauen. Solidas selbst will einen Teil des Gebietes behalten und selbst bebauen, in dem Fall geht es um 75 Wohnungen, dazu das geplante Quartierszentrum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen