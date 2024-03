Augsburg

680 Wohnungen: Stadt hofft auf Baurecht fürs Zeuna-Areal bis Jahresende

Plus Die Stadt hat jetzt verfeinerte Planungen für das größte Augsburger Neubaugebiet der kommenden Jahre vorgelegt. 680 Wohnungen sind geplant.

Von Stefan Krog

Nach mehreren Jahren Planungsarbeiten geht es nun bei der Vorbereitung für eine Bebauung von Augsburgs absehbar größtem Baugebiet - dem Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen mit 680 Wohnungen - voran. Die Stadt will voraussichtlich im Mai den Entwurf für den Bebauungsplan öffentlich auslegen. Sollte es wenig Einwendungen von Nachbarn oder Verbänden geben, könnte im schnellsten Fall zum Ende des Jahres Baurecht herrschen, so Ulf Gnauert-Jende, stellvertretender Leiter des Stadtplanungsamts. Zuletzt wurden die Pläne, was alles auf dem ehemaligen Fabrikareal an der Schönbachstraße nahe des Oberhauser Wertachufers entstehen soll, konkreter.

Im Süden des Areals ist ein so genanntes Kreativquartier geplant, in dem Büros untergebracht werden sollen. An einem Quartiersplatz ist ein zwölfgeschossiges Hochhaus geplant, weiter nördlich sind mehrstöckige Wohngebäude vorgesehen. Auch ein Nachbarschaftszentrum ist vorgesehen, um das Zusammenleben im neuen Quartier zu fördern. Grob steht die Aufteilung bereits seit Jahren fest, im Detail seien die Planungen aber nicht so einfach, weil man in einer hoch verdichteten Bauweise plane, um den Grund gut auszunutzen. Dinge wie Rettungswege für Feuerwehr, die Erschließung für die Müllabfuhr oder die Berücksichtigung von Bäumen seien in so stark verdichteten Vierteln nicht ganz so einfach, so Gnauert-Jende im Bauausschuss auf die kritische Nachfrage von SPD-Fraktionschef Florian Freund, warum scheinbar seit Jahren wenig vorangegangen sei. Parallel lief in den vergangenen Jahren die Altlastensanierung des Areals, die noch nicht abgeschlossen ist.

