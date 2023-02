Augsburg

17:30 Uhr

7,50 Euro für ein Bier? Augsburgs Gastro und Brauereien ringen mit Preisdruck

Plus In Augsburgs Gastro läuft der Hahn. Doch in Brauereien schlagen Preisexplosionen nun immer heftiger ein – mit Folgen für alle, die gerne mal ein Bier trinken.

Von Max Kramer

Augsburg ist nicht München. Aber da, sagt Max Kuhnle, Chef der Augsburger Brauerei Thorbräu, "ist es ja schon so weit". Zumindest umgerechnet. "Wenn man sich anschaut, was dort 0,33 oder 0,4 Liter Bier kosten, dann ist man teilweise jetzt schon nah dran." Oder beim Oktoberfest: "Ich bin mir relativ sicher, dass die Maß Bier in diesem Jahr um die 15 Euro kostet – das geteilt durch zwei, dann hat man's." Dann hat man sie, die 7,50 Euro für einen halben Liter Bier, die seit Kurzem als Schreckgespenst herumgeistern. Heraufbeschworen hat es kürzlich der Deutsche Brauer-Bund. Wenn Brauereien und Gastronomen ihre Mehrkosten voll an den Verbraucher weitergäben, hieß es, sei man Ende dieses Jahres bei 7,50 Euro für eine Halbe. Ist das Szenario auch in Augsburg realistisch?

