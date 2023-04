Augsburg

Wieder ein Paar: Hutmacherin trifft nach 70 Jahren ihre Jugendliebe wieder

Plus Anneliese Hartung und ihr einstiger Freund hatten sich aus den Augen verloren. Wie sich die 87-Jährige und der fünf Jahre ältere Augsburger durch einen Artikel neu fanden.

Als er ihren Hutsalon am Augsburger Dom betritt, erkennt Anneliese Hartung ihn an seiner Mundpartie wieder. Rund 70 Jahre sind vergangen, seitdem sie Robert das letzte Mal gesehen hat. Er war ihre erste große Liebe, ihr erster Freund. Zarte 18 war sie da. Drei Jahre lang waren Robert und sie ein Paar, bis das Schicksal es anders wollte. Nun steht Robert plötzlich in ihrem Laden, gealtert, verwitwet, wie sie auch. Tatsächlich gibt es sie, diese Wunder im Leben. Dieses handelt von einer Liebesgeschichte, die im hohen Alter unerwartet ihre Fortsetzung findet.

Ausgerechnet unsere Redaktion hat dabei mit einem Artikel Amor gespielt. Dieser Artikel drehte sich um Anneliese Hartung, die mit 87 Jahren immer noch ihren Hutsalon führt und schicke Kopfbedeckungen anfertigt. Auf diesen Bericht, der vor ein paar Wochen erschien, stößt ein 92 Jahre alter Mann bei seiner täglichen Zeitungslektüre. Robert heißt er, seinen Nachnamen will er nicht veröffentlicht haben. Laut Anneliese Hartung ist er jedoch einverstanden, dass sie von ihrer beider Geschichte erzählt. Robert jedenfalls erkennt "seine Anneliese" von damals in der Zeitung wieder. Tagelang überlegte er, der auch in Augsburg lebt, hin und her, ob er sie anrufen soll, erzählt die Seniorin.

