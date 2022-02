Augsburg

vor 47 Min.

730 Tote, 70.000 Obdachlose: Das war die Augsburger Bombennacht

Plus Am 25. Februar 1944 griffen alliierte Bomber die Stadt Augsburg an. Die Schäden waren verheerend. Ein Rückblick in Zahlen.

Von Nicole Prestle

Viele ältere Augsburgerinnen und Augsburger werden diese Nacht nie vergessen. Der Alarm muss gegen halb elf Uhr losgegangen sein, kurze Zeit später griffen britische Bomber die Stadt an. Rund 40 Minuten dauerte diese erste nächtliche Welle, eine zweite folgte gut eineinhalb Stunden später. Die "Augsburger Bombennacht" vom 25. Februar 1944 hat sich unwiderruflich in das Gedächtnis vieler Menschen eingebrannt. Eine Erinnerung in Zahlen.

