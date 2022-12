Augsburg

06:30 Uhr

7500 Wohngeld-Bezieher mehr: Herausforderung für Sozialverwaltung

Der Augsburger Pflegestützpunkt sollte in Büroräumen in der Zugspitzstraße untergebracht werden. Dort soll nun die Wohngeldabteilung einziehen, die dringend Platz benötigt.

Plus In Augsburg wird mit einer Vervierfachung der Wohngeld-Bezieher gerechnet. Dafür braucht es nicht nur mehr Personal und Platz. Das Jobcenter ist am Limit.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) wollte den Kommunalpolitikern "reinen Wein einschenken". Im Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss informierte er jüngst deshalb über die Umsetzung der neuen Regelungen für Wohn- und Bürgergeld in Augsburg. Denn die beiden im November beschlossenen Posten sollen ab Anfang Januar in Kraft treten. Dies werde nicht ohne Komplikationen laufen, fürchtet Schenkelberg, denn: "Von den Kommunen im Bayerischen und Deutschen Städtetag geforderte Vereinfachungen wurden nicht berücksichtigt."

