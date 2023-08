Vermisste 79-Jährige aus Pfersee gefunden

Vermisst in Augsburg-Pfersee: Die Polizei hat seit Montag nach einer dementen Frau gesucht – und bat um Hilfe aus der Bevölkerung. Nun ist die Frau wohlbehalten aufgetaucht.

Die Polizei hat eine seit Montag vermisste Frau aus dem Augsburger Stadtteil Pfersee am Dienstag wohlbehalten aufgefunden. Wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten, handelte es sich bei der Frau um eine 79-Jährige, die in einem Seniorenheim wohnt und unter Demenz leidet. (AZ)