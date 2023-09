80. Geburtstag: Früherer Autohaus-Chef findet Gefallen an der Kunst

Werner Sommerer feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Mit seiner Ehefrau Elisabeth Haumann-Sommerer geht es noch immer hoch hinaus.

Werner Sommerer ist in Augsburg eine bekannte Größe. Viele Jahre lang engagierte sich der Geschäftsmann in der Automobilbranche. Zu einem späteren Zeitpunkt entdeckte er die Leidenschaft für Kunst. Am Sonntag feiert Werner Sommerer seinen 80. Geburtstag.

Er tut dies bei guter Gesundheit. Das Alter sehe man ihm nicht an, sagen Weggefährten. Werner Sommerer sei jung geblieben. Er stehe weiterhin mitten im Leben. Der erfolgreiche Geschäftsmann war das Gesicht der Firma Schweizer und später dann der Schwaba. Im Jahr 2007 verkaufte er seine Anteile und zog sich aus dem Berufsleben zurück.

Gerd Sommerer bildete sich bei Malreisen fort

Es blieb mehr Zeit für Familie und Freundschaften. Als Bergsteiger blieb Sommerer sportlich aktiv. Die Kunst begeisterte ihn ebenfalls. Er vertiefte sein Hobby in der freien Kunstakademie Augsburg, nahm an Malreisen im Burgund, in Istanbul und in Marokko teil und nutze ausgiebig sein Atelier in der „ProjektSchmiede“

Familiär fand Sommerer nach dem Tod seiner ersten Ehefrau ein zweites Glück, heißt es aus dem Familienkreis. Werner Sommerer heiratete Elisabeth Haumann, die musikalische Leiterin von Young Stage. Für seine Frau illustrierte der Jubilar das Kinderbuch „Ypsilonix und der Fluch der Qualle“

Am Sonntag feiert Sommerer im Kreis seiner Familie sowie mit Freunden und langjährigen Weggefährten den runden Geburtstag. (möh)