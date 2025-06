81-Jähriger schlägt nach Rettungsdienst und Polizisten

Ein 81-Jähriger hat am Freitag gegen 19.15 Uhr in der Heimbaustraße nach Mitarbeitern des Rettungsdienstes und Polizisten geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior zuvor mit seinem Fahrrad unterwegs. Dabei stürzte er offenbar mehrfach und sollte deshalb vom Rettungsdienst behandelt werden. Dabei griff er im weiteren Verlauf die Mitarbeiter des Rettungsdienstes und auch die Polizeibeamten, die hinzugerufen wurden, an. Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurde leicht verletzt. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 81-Jährigen. (klijo)

