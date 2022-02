82-jähriger Mann rastet in einem Fitnessstudio in Augsburg aus

Obwohl gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen war, wollte ein 82-Jähriger in einem Augsburger Fitnessstudio trainieren. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Da hat es aber mächtig gekracht in einem Augsburger Fitnessstudio. Ein 82-Jähriger führte sich dermaßen auf, dass die Polizei einschreiten musste. Dem Senioren droht jetzt einiger Ärger.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine Streife zu einem Streit in ein Fitnesscenter in die Ludwigstraße gerufen. Ein Angestellter des Studios wollte einem Kunden helfen, der offenbar Probleme mit einem Trainingsgerät hatte. Dabei kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Der Senior hielt sich nicht an Hygienevorschriften in Fitnessstudio

Dem Angestellten war aufgefallen, dass der Mann sich nicht an die geltenden Hygienevorschriften hielt. Als er den Mann darauf hinwies, beleidigte der Kunde den Angestellten und spuckte auf den Boden. Da der Mann sich bereits vor einigen Tagen ähnlich verhalten hatte, war ihm ein Hausverbot ausgesprochen worden.

Als der Angestellte den Mann aufforderte, das Studio zu verlassen, schlug dieser dem Angestellten ins Gesicht. Daraufhin rief der Angestellte die Polizei.

Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Außerdem zog er vor den Beamten die Hose herunter und zeigte sein Glied. Letztendlich musste der Mann durch die Beamten nach draußen begleitet werden, da er freiwillig das Studio nicht verlassen wollte. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz. (möh)