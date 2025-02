85-Jähriger fand Auto nicht mehr: Bürger entdecken es weitab vom Ort, an dem er es vermutete

Fast zwei Wochen lang galt der anthrazit-graue BMW in Augsburg als vermisst. Ein 85-jähriger Senior aus Bachhagel (Kreis Dillingen) hatte sich damit am Samstag, 15. Februar, auf den Weg gemacht, um seine Frau in der Hessing-Klinik zu besuchen. In Göggingen kam er aber nie an. Zurück nahm der 85-Jährige ein Taxi, weil er sein geparktes Auto nicht mehr fand. Und auch später konnte er sich nicht daran erinnern, wo er es abgestellt hatte. Ein Aufruf unserer Redaktion brachte nun den Erfolg: Zwei Lesern war der Wagen mit dem Dillinger Kennzeichen in der Innenstadt bereits aufgefallen.

Peter Dörner ist am Freitag überglücklich. Die vergangenen zwei Wochen haben ihn doch ganz schön belastet. „Ich war die ganze Zeit am Telefon, um wieder an das Auto meines Vaters zu kommen“, sagt er. Das Auto wurde bei der Polizei als vermisst gemeldet, Abschleppdienste wurden angerufen, der Hersteller BMW kontaktiert. Die Bitte um Mithilfe der Augsburger Bürger war schließlich erfolgreich: Am Freitagmorgen klingelte zweimal das Telefon. „Zwei Personen war das Auto am Predigerberg in der Innenstadt bereits aufgefallen“, erzählt er. Eine Augsburgerin ging täglich auf dem Weg in die Arbeit daran vorbei. Sie habe sich schon gewundert, dass ein Dillinger Auto so lange an dieser Stelle stehe.

Sohn Peter Dörner hat das Auto bereits am Freitagmittag wieder abgeholt

Wenige Stunden später holte Peter Dörner den BMW seiner Eltern ab. „Es hat einen Strafzettel bekommen. Aber das ist das kleinste Problem. Ich bin überglücklich und möchte mich bei den Lesern bedanken“, sagt er. Seine Mutter sei inzwischen aus dem Krankenhaus wieder entlassen und auch dem Vater gehe es wieder gut.