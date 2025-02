85-Jähriger findet sein Auto in Augsburg nicht mehr

Vor knapp zwei Wochen wollte ein 85-Jähriger seine Frau in der Augsburger Hessing-Klink besuchen. Der Senior machte sich am Samstag, 15. Februar, mittags auf den Weg von Bachhagel (Landkreis Dillingen) nach Augsburg. Doch in der Gögginger Klinik kam der Senior nicht an. Noch am selben Tag kehrte der Mann wohlbehalten mit dem Taxi zurück. Doch von seinem Auto, einem anthrazit-grauen 2er BMW Gran Tourer, fehlt seitdem jede Spur. Sein Sohn Peter Dörner bittet die Augsburger nun um Mithilfe.

Sein Vater sei natürlich „ganz schön durch den Wind“, berichtet Peter Dörner. Solch einen „Aussetzer“ habe er zuvor noch nie gehabt. „Klar hat er mal etwas vergessen, aber das war für uns eine normale Altersvergesslichkeit.“ An dem bewussten Samstag sei es anders gewesen. Um 13 Uhr habe er sich in Bachhagel auf den Weg gemacht, um seine Frau in der Hessing-Klinik zu besuchen. Doch das passierte nie. „Er kann sich an nichts erinnern“, berichtet sein Sohn. Der Vater weiß auch nicht mehr, wo er geparkt hat. Gegen 19 Uhr sei er wieder zu Hause gewesen – er habe sich schließlich in Augsburg an einem Bahnhof ein Taxi genommen.

Peter Dörner bittet die Augsburger um Mithilfe: Wer hat das Auto seines Vaters gesehen?

Am folgenden Tag fuhr der Sohn mit seinem Vater nach Augsburg, um nach dem Auto zu suchen. Doch vergebens. Sie meldeten es schließlich auch bei der Polizei. Die Streifenbesatzungen halten seither die Augen offen, doch auch die Beamten konnten seinen Standort bislang nicht feststellen. Anrufe bei verschiedenen Abschleppdiensten brachten ebenfalls nichts. Peter Dörner hofft nun auf die Hilfsbereitschaft der Augsburger, denen womöglich das Auto seines Vaters aufgefallen ist. Der anthrazitfarbene BMW hat das Kennzeichen DLG-WD 33. Wer das Auto entdeckt, soll sich bei Peter Dörner unter der Telefonnummer 01511/5227134 melden.