86-Jähriger fährt Roller, ihm fehlt jedoch der Führerschein

Die Polizei zieht den Mann in Augsburg aus dem Verkehr. Kontrolle fand in der Allgäuer Straße statt.

Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Mann im Alter von 86 Jahren Roller fährt. Dies kann er machen, er sollte aber die notwendige Fahrerlaubnis haben. Diese hat er jedoch nicht, wie sich bei einer Kontrolle zeigte. Die Polizei zieht den Mann in Augsburg aus dem Verkehr.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag in Göggingen. Der 86-jähriger Rollerfahrer war in der Allgäuer Straße unterwegs. Gegen 10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt des 86-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 86-Jährigen. (möh)

