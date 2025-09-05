Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: 94-Jähriger kommt in Gegenspur und baut Unfall

Augsburg

94-Jähriger kommt in Gegenspur und baut Unfall

Der Senior war in der Neuburger Straße unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer weiteren Autofahrerin.
    • |
    • |
    • |
    Ein 94-Jähriger baute am Donnerstag einen Unfall.
    Ein 94-Jähriger baute am Donnerstag einen Unfall. Foto: Arno Burgi, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag hat ein 94-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße Ecke Mühlhauser Straße einen Unfall gebaut. Laut Polizei war der Senior mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs. Schließlich bog er an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße Ecke Mühlhauser Straße nach rechts ab. Beim Abbiegevorgang kam der 94-Jährige offenbar auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW einer 31-Jährigen, der an der Ampel stand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsdelikts gegen den 94-Jährigen. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden