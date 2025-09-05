94-Jähriger kommt in Gegenspur und baut Unfall

Am Donnerstag hat ein 94-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße Ecke Mühlhauser Straße einen Unfall gebaut. Laut Polizei war der Senior mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs. Schließlich bog er an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße Ecke Mühlhauser Straße nach rechts ab. Beim Abbiegevorgang kam der 94-Jährige offenbar auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW einer 31-Jährigen, der an der Ampel stand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsdelikts gegen den 94-Jährigen. (klijo)

