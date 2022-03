Augsburg

vor 31 Min.

"A Wall Is a Screen" feiert Premiere in Augsburg: Filme laufen an Hauswänden

Kurzfilme auf Hauswänden: Das ist das Konzept der Aktion "A Wall Is a Screen". Sie hat im Mai Premiere in Augsburg.

Plus Hinter "A Wall Is a Screen" steckt ein Künstlerkollektiv aus Hamburg, das international unterwegs ist. Das Ereignis wird in Augsburg geheimnisvoll inszeniert.

Von Michael Hörmann

Es gibt unterschiedliche Formen, wie eine Hauswand oder Fassade künstlerisch gestaltet oder auch verunstaltet wird. Illegale Graffiti sind Sachbeschädigung. Werden Sprühaktionen erlaubt, sind sie oft ein Hingucker. Auf großes Interesse stoßen beleuchtete Fassaden. In Augsburg haben sich die "Light Nights", bei der bekannte Gebäude in der Innenstadt bunt angestrahlt werden, im Jahreskalender fest etabliert. Nun gibt es bald die Premiere einer anderen Kunstform: An Hauswänden werden Kurzfilme gezeigt. Den Termin sollte man sich vormerken: Die Aktion findet am Samstag, 14. Mai, statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen