A8 wird wegen Granaten-Entschärfung bei Augsburg voll gesperrt

Die A8 wird am Donnerstag ab 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Friedberg voll gesperrt. Eine Granate wird dort vor Ort entschärft.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, wird die Autobahn A8 aufgrund einer geplanten Entschärfung einer Granate ab 11.30 Uhr zwischen der AS Augsburg Ost und AS Friedberg in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird an den jeweiligen Anschlussstellen von der Autobahn ausgeleitet.

Die Dauer der Vollsperre wird auf mindestens 30 Minuten geschätzt, so die Polizei. Die vorgesehene Umleitung wird für die Dauer der Sperrung aktiv sein. Laut Polizei wurde der Sprengkörper in der Nacht auf Donnerstag im Bereich der Müllverwertungsanlage entdeckt.

Zuletzt war die A8 im Juli 2020 zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Dasing komplett gesperrt worden. Damals wurde eine Fliegerbombe entschärft. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, nehme die Entschärfung einer Granate erfahrungsgemäß nicht so viel Zeit in Anspruch, wie bei einer Fliegerbombe. (ina)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.