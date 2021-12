Augsburg

18:28 Uhr

Ab Mittwoch gilt im Handel 2G – noch ist offen, wie Geschäfte das umsetzen

In der City-Galerie gilt ab Mittwoch die 2G-Regel für einzelne Geschäfte. In den Ladenstraßen begegnen sich Geimpfte und Genesene sowie Nicht-Geimpfte weiterhin.

Plus Die 2G-Regeln im Handel verursachen in Augsburg Probleme. Was bedeutet dies für Aldi im Warenhaus Galeria? In der City-Galerie sind die Vorkehrungen bereits getroffen.

Von Michael Hörmann

In Bayern gilt ab Mittwoch im Handel die 2G-Regel, das heißt: In vielen Geschäften dürfen nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen. Wer nicht zu dieser Gruppe zählt, bleibt vor der Tür. Dies gilt für große Kauf-, Möbel- und Modehäuser, anders sieht es bei der Grundversorgung aus: Eine nicht geimpfte Person darf im Supermarkt einkaufen, ebenso in einer Drogerie, einem Garten- oder einem Baumarkt. Die 2G-Regelung muss in den Geschäften kontrolliert werden. Was auf den ersten Blick aber verständlich erscheint, wird in der Praxis zur Herausforderung für Händlerinnen und Händler. Vor allem in der Großstadt Augsburg führt dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten teils zu einem Wirrwarr.

