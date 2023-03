Ab Montag gibt es das Deutschlandticket in Augsburg zu kaufen

Die Stadtwerke Augsburg beginnen am Montag um 7 Uhr im Internet und via App mit dem Vertrieb. Wer ein Papier-Ticket haben möchte, muss ins Kundencenter.

Die Stadtwerke werden das Deutschlandticket ab kommenden Montag, 7 Uhr, im Internet und über die Stadtwerke-Mobil-App verkaufen. Gültig ist das Ticket, mit dem man für 49 Euro deutschlandweit den Nahverkehr inklusive Regionalzügen nutzen darf, dann ab 1. Mai. Wer in Augsburg ein bestehendes Abo für zwei Preisstufen hat, ist mit dem neuen Ticket günstiger dabei.

Am Donnerstag gab, kurz vor Verkaufsstart, der Augsburger Stadtrat grünes Licht für die Einführung des Deutschlandtickets im Bereich des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds. Wie berichtet hatte es im Vorfeld etwas Rumoren gegeben, nachdem AVV-Verwaltungsratsvorsitzender und Landrat Martin Sailer (CSU) angesichts noch offener Fragen die Einführung im Großraum Augsburg infrage gestellt hatten. Inzwischen ist bei dem Thema aber Ruhe eingekehrt. Eingeführt wird das Ticket in der Region aber nur unter dem Vorbehalt, dass die Gegenfinanzierung durch den Staat gesichert ist.

Deutschlandticket: So läuft der Verkauf in Augsburg

Noch sind nicht alle Details geklärt, es gibt aber keinen grundsätzlichen Zweifel, dass Bund und Länder zahlen werden. "Das Ticket wurde mit heißer Nadel gestrickt und manche Vorschriften sind komisch, es wäre aber kein gutes Zeichen, wenn das Deutschlandticket in der Region nicht käme", so Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Die Region würde sonst zum blinden Fleck in Deutschland. "Solche Projekte können auch dazu beitragen, dass Menschen umsteigen, auch wenn es nicht zum schnellen Anstieg der Fahrgastzahlen kommen wird", so Weber. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt bekommen das Deutschlandticket für nur 29 Euro, weil die Stadt, wie auch beim bisherigen Jobticket, 20 Euro drauflegt. Azubis bekommen es ganz kostenlos.

Deutschlandticket auch auf Papier

Für Studenten und Studentinnen scheint es hingegen schlecht auszusehen. Ursprünglich war vorgesehen, dass sie das Semesterticket gegen Aufzahlung in ein deutschlandweit gültiges 49-Euro-Ticket umwandeln. Allerdings wird das zum 1. Mai nicht klappen, weil der Datentausch zwischen Uni und Stadtwerken nicht so einfach ist. Ab Herbst gibt es für Studenten und Studentinnen bayernweit dann ein 29-Euro-Ticket. Inzwischen steht auch fest, wie das Deutschlandticket für Fahrgäste, die kein Smartphone besitzen, umgesetzt wird. Grundsätzlich war das Ticket rein als digitale Fahrkarte mit QR-Code fürs Handy vorgesehen. Wer kein Gerät besitzt, kann das Deutschlandticket in Papierform bestellen. Dazu gibt es in den Kundencentern der Stadtwerke Bestellscheine, die bis zum 20. eines Monats ausgefüllt eingereicht werden müssen, damit das Deutschlandticket im Folgemonat genutzt werden kann.

Online kann das Deutschlandticket als Abo jeweils bis zum Ersten eines Monats abgeschlossen werden. Ab dem zweiten Tag des Monats kann es dann nur noch für den jeweiligen Folgemonat bestellt werden. Das D-Ticket ist ein Abo, das sich automatisch verlängert, wenn es nicht gekündigt wird. Die Kündigung ist monatlich möglich, jeweils bis zum Zehnten des Vormonats.