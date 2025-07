Ab Montag könnte die Perlachturm-Spitze abgebaut werden

Die Spitze des Perlachturms wird am Montag oder an den darauf folgenden Tagen mit einem Kran heruntergehoben werden. Wie berichtet muss für die Sanierung des Augsburger Wahrzeichens das Kupferdach samt Unterkonstruktion entfernt werden, um die Treppe im Inneren austauschen zu können und die Aussichtsplattform aus Naturstein neu herrichten zu können. Die Turmzwiebel wird dann vorübergehend auf einem Stahlgerüst als ein Pavillon vor dem Rathaus aufgestellt. Dort kann sie aus der Nähe bestaunt werden und es gibt es Informationen zur Sanierung. Wann die spektakuläre Aktion genau stattfindet, ist noch offen, denn es muss windstill sein. Die Stadt hat sich einen Zeitrahmen von mehr als einer Woche gegeben und wird kurzfristig darüber informieren, ob es klappt. Für den Montag sind Gewitter vorhergesagt, doch womöglich gibt es ein ausreichendes Zeitfenster, um die Konstruktion an den Kranhaken zu nehmen. (skro)

Rathausplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Perlachturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis