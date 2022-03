Ab nächster Woche: Augsburgs Büchereien sind wieder regulär geöffnet

In den städtischen Einrichtungen sollen künftig neue Themen angesprochen werden. Die Bürger und Bügerinnen sind gefragt, aktiv an der Neuausrichtung mitzuwirken.

Obwohl die Zahl der Corona-Infektionen weiter auf einem hohen Niveau ist, kehrt langsam wieder Normalität in vielen Dingen ein. So sind ab Mittwoch, 6. April, die Augsburger Büchereien wieder zu ihren regulären Öffnungszeiten erreichbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten ins Gesundheitsamt abgeordnet waren, um dort bei der Kontaktverfolgung auszuhelfen, kehren an ihre angestammten Arbeitsplätze zurück.

In der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz und in den Stadtteilbüchereien in Göggingen und Kriegshaber wirkt sich dies auf die Öffnungszeiten aus. Am Ernst-Reuter-Platz ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Stadtteilbücherei Kriegshaber empfängt Besucher dienstags von 12 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils von 13 bis 18 Uhr. Die Stadtteilbücherei Göggingen hat Dienstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs von 10 bis 13 Uhr.

Die Stadtteilbüchereien in Haunstetten und Lechhausen waren von den Einschränkungen nicht betroffen. Hier gelten folgende Öffnungszeiten: Stadtteilbücherei Haunstetten: Montag und Donnerstag: 12 bis 18 Uhr, Mittwoch: 9 bis 14 Uhr. Stadtteilbücherei Lechhausen: Montag und Donnerstag: 13 bis 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10 bis 15 Uhr, Donnerstag und Freitag: 13 bis 18 Uhr.

Augsburgs Büchereien stellen sich neu auf

Einen Tag vor der Rückkehr zu den regulären Öffnungszeiten, bleiben laut Auskunft der Stadt alle städtischen Büchereien geschlossen. Grund ist eine Fortbildung am Dienstag, 5. April, an der die komplette Belegschaft teilnehme, um dem Motto "für alle offen" nicht nur im wörtlichen Sinn gerecht zu werden, sondern auch in der Anpassung der Angebote an die gesellschaftlichen Entwicklungen: "Die Stadtbücherei will als Bibliothek der Zukunft zu einem zentralen kommunalen Ort werden, in dem neue gesellschaftliche Entwicklungen thematisiert werden, der Impulse für den gesellschaftlichen Wandel gibt und der von Austausch und Kooperation lebt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Bürgerinnen und Bürgern haben die Möglichkeit, diesen Veränderungsprozess aktiv zu begleiten und ihre Vorschläge und Ideen einzubringen. Dabei geht die Stadtbücherei den Weg des "Design Thinking", einer vielfach erprobten Methode, um Innovationsprozesse zu organisieren und strukturieren. Bildungsreferentin Martina Wild lädt deshalb alle Interessierten zum Auftaktabend für diesen Prozess ein. Termin ist am Montag, 4. April, um 18 Uhr in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz 1. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ, nip)