Stadtwerke erhöhen Preise deutlich – so teuer wird Gas ab November

Erdgas wird in Augsburg ab November deutlich teurer. Pro Monat werden in einer größeren Wohnung knapp 90 Euro mehr fällig.

Plus In Augsburg wird Gas teurer – und zwar deutlich. In der Grundversorgung wird es etwa 60 Prozent mehr kosten. Beim Strom fällt die Erhöhung wohl moderater aus.

Die seit einem knappen Jahr dauernde Energiekrise schlägt jetzt immer heftiger unmittelbar im Geldbeutel von Verbrauchern und Verbraucherinnen auf: Die Stadtwerke, Platzhirsch bei den Energieversorgern in Augsburger Haushalten, werden zum 1. November den Gaspreis in der Grundversorgung um etwa 60 Prozent erhöhen - ein solcher Sprung dürfte einmalig sein. Schon zum 1. Juni und zum 1. November 2021 hatte es teils erhebliche Preiserhöhungen gegeben. Somit zahlen Kunden und Kundinnen ab November in etwa zweieinhalbmal so viel wie noch im Juni 2021. Auch beim Strom gibt es im Grundtarif zum 1. Oktober eine Steigerung um zwölf Prozent, nachdem zuletzt im Juni erhöht worden war. Vorhersagen seien schwierig, man gehe aber nicht davon aus, dass der Höhepunkt der Preisspirale schon erreicht sei, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg.

