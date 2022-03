Ab Samstag wird in Augsburg der neue Impfstoff von Novavax verabreicht

Vorerst werden nur Beschäftigte im Gesundheitswesen mit dem neuen Impfstoff immunisiert. Neuankömmlinge aus der Ukraine sollen sich problemlos auf Corona testen lassen können.

Das Warten hat ein Ende: Der Impfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax wird ab diesem Mittwoch an das Impfzentrum Augsburg ausgeliefert. Die ersten Impfungen damit sind dort am Samstag, 5. März, möglich, und von da an immer mittwochs und samstags, teilt die Stadt mit. Allerdings ist der Personenkreis für dieses Vakzin vorerst eingeschränkt.

Nachweis des Arbeitgebers zum Impftermin mitbringen

Die Impfung mit Nuvaxovid ist nach Vorgabe des Gesundheitsministeriums im Impfzentrum zunächst Beschäftigten im Gesundheitswesen vorbehalten. Der Link zur Online-Terminierung wird an medizinische Einrichtungen im Stadtgebiet verschickt. Die Stadt weist darauf hin, dass zum vereinbarten Impftermin der Nachweis des Arbeitgebers mitgebracht werden muss. Sobald medizinisches Personal versorgt sei, werde Nuvaxovid im Impfzentrum Augsburg für alle Bürgerinnen und Bürger angeboten.

Augsburg soll mindestens die 5000 bestellten Impfdosen erhalten. Davon werde aufgrund der noch unsicheren Impfstoffversorgung die Hälfte für die nach drei Wochen vorgesehene Zweitimpfung zurückgehalten.

Bei Nuvaxovid handelt es sich um einen Proteinimpfstoff, der das Immunsystem zur Antikörperbildung anregt. So entsteht eine schützende Immunantwort. Im Gegensatz zu mRNA- und Vektorimpfstoffen, die den Körper dazu anregen, selbst ungefährliche Kopien des Spike-Proteins herzustellen, wird bei Nuvaxovid direkt mit in Zellkulturen gezüchteten Bestandteilen der Hülle des Virus geimpft.

Impfzentrum Augsburg weitet Öffnungszeiten aus

Unabhängig von der Art des Vakzins weitet das Augsburger Impfzentrum in der Bürgermeister-Ulrich-Straße seine Impfzeiten aus. Ab sofort können auch Abend- und Sonntagstermine vereinbart werden. Geöffnet ist Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils von 8 bis 15.30 Uhr sowie mittwochs und samstags von 8 bis 20 Uhr. Geimpft wird an diesem Ort nur mit Terminvereinbarung. Die Stadt bittet Impflinge, sich vor dem Termin im Testzelt am Impfzentrum auf das Coronavirus testen zu lassen.

Geändert haben sich auch die Zeiten an den Außenstandorten des Impfzentrums an der Uni (Universitätsstraße 16) und der Hochschule (Brunnenlechgäßchen 16), wo Personen ab zwölf Jahren ohne Termin geimpft werden. Die Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 8 bis 15.15 Uhr sowie Mittwoch und Samstag von 8 bis 19.45 Uhr.

Neuankömmlinge aus der Ukraine sollen unbürokratisch getestet werden

Einen wichtigen Hinweis hat die Stadt in Hinblick auf Testmöglichkeiten für Menschen aus der Ukraine parat, die in Augsburg aufgenommen werden. Laut dem bayerischen Gesundheitsministerium soll dieser Kreis möglichst niederschwellige Angebote bekommen. Das heißt: Den Neuankömmlingen aus der Ukraine sollen Antigenschnelltests ermöglicht werden, auch wenn keine Krankenversicherung in Deutschland besteht und/oder keine geeigneten Ausweisdokumente vorgelegt werden können. Auch PCR-Testungen werden nach Ministeriumsangaben in bestimmten Situationen als möglich erachtet. (bau, AZ)