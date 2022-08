Ab sofort haben Radler auf der Neuburger Straße mehr Platz

Für die Radspuren auf der Neuburger Straße fällt eine Autospur je Richtung weg. Zum Start gibt es keine Staus. Parallel laufen weitere Arbeiten an Radwegen.

In der Neuburger Straße gibt es seit Mittwoch mehr Platz für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen: Die Stadt hat dort die provisorisch abmarkierten Radspuren zwischen Lechhauser Schlößle und der Linken/Rechten Brandstraße freigegeben. Ein Jahr lang soll dort ausprobiert werden, wie der Verkehr fließt. Für die Radspuren fällt auf mehreren Hundert Metern jeweils eine Autospur je Richtung weg. Zu Staus kam es am Mittwoch nicht. Die Radspuren schließen eine Lücke im Radwegnetz Richtung Lechhausen.

Neuer Radweg in der Neuburger Straße in Augsburg ist freigegeben

Demnächst will die Stadt die Radspur in der Hermanstraße am Königsplatz abmarkieren. Hier soll ein dreimonatiger Verkehrsversuch starten. In der Neusäßer Straße nahe der Uniklinik laufen aktuell die Bauarbeiten für eine dauerhafte Verschmälerung der aktuell noch vierspurigen Straße zugunsten eines Radwegs. (skro)

Lesen Sie dazu auch