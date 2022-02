Nachtbusse in und um Augsburg fahren ab März wieder

Die Bars und Klubs in Augsburg und der Region öffnen ab 4. März wieder ihre Türen für Gäste. Auch der AVV und die Stadtwerke nehmen die Nachtbuslinien wieder auf.

Nachdem die Bars und Klubs in der Region ab 4. März wieder öffnen sollen, nehmen der AVV und die Stadtwerke Augsburg (SWA) ihre Nachtbuslinien wieder auf und bringen Nachtschwärmer sicher nach Hause. Ab der Nacht von Freitag, 4., auf Samstag, 5. März, fahren alle Nachtbusse des AVV und der SWA wieder nach regulärem Fahrplan. Am Augsburger Königsplatz fahren die Busse zwischen 1 und 4 Uhr jeweils zur vollen Stunde ab.

Für die Nachtbusse in Augsburg gilt der normale AVV-Tarif

Es gilt der normale AVV-Tarif. Ein Vorteil für alle Abonnenten, Monats- und Wochenkartenkunden, aber auch für Fahrgäste mit Tagestickets, deren Geltungsdauer auf das Betriebsende ausgeweitet wurde. Innerhalb des Geltungsbereichs können die Ticketinhaber und -inhaberinnen die Nachtbusse des AVV und der SWA quasi kostenlos nutzen. Und: Nun gelten auch die Mitnahmeregelungen der Tickets in den Nachtbussen. Gelegenheitskunden nutzen die Nachtbusse mit Einzelticket oder Streifenkarte.

Fahrplanauskünfte gibt es unter www.avv-augsburg.de oder im AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof, mobil mit dem Handy unter http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil. SWA-Kundinnen und -Kunden erhalten Infos in der SWA-Mobil-App oder in den SWA-Kundencentern am Königsplatz und am Hohen Weg. (AZ)