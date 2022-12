Augsburg

Bei Abbrucharbeiten wird eine 56 Jahre alte Flaschenpost wiederentdeckt

Benjamin Dierig, Alfred Trey, Andreas Pachinger und Dominik Lange (von links) stehen für das Bild an dem Ort, an dem 1966 die Flaschenpost eingemauert worden ist.

Plus 1966 hinterließ ein Lehrling bei Bauarbeiten auf dem Dierig-Gelände eine Flaschenpost. Jetzt wurde sie gefunden – und per Zufall auch ihr Verfasser.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Leichten Fußes klettert Alfred Trey, 72, auf ein Gerüst auf dem Areal der Dierig Holding in Pfersee. Er will zeigen, wo er vor 56 Jahren als Lehrling eine Flaschenpost in eine Fensternische eingemauert hat. Womit er damals schon ein wenig rechnete: Die Nachricht ist jetzt bei Abbrucharbeiten gefunden worden. Dass Alfred Trey davon erfuhr, ist eine Verkettung mehrerer glücklicher Umstände. Aber von Anfang an …

